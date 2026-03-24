Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Илия II: 1933-2026 - Поток граждан в Сиони


24.03.2026   13:06


Со дня кончины Святейшего и Блаженнейшего, Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Бичвинты и Цхум-Абхазии Илии II прошла ровно одна неделя.

В Сионский кафедральный собор не прекращается поток граждан.

После 22 марта, когда тело Патриарха Илии

Со дня кончины Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Бичвинты и Цхум-Абхазии Илия II прошло ровно одна неделя.

В Сионский кафедральный собор не прекращается поток паломников.

После 22 марта, когда Патриарх Илия II был перенесён из Собор Святой Троицы в Тбилиси в Сионский собор, люди со всех регионов Грузии продолжают приходить, чтобы отдать ему дань уважения.

На данный момент могила Илии II ещё не полностью готова — остаются отделочные работы.

В Сионском соборе духовенство будет совершать панихиды в течение 40 дней.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна