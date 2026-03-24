Илия II: 1933-2026 - Поток граждан в Сиони
24.03.2026 13:06
Со дня кончины Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Бичвинты и Цхум-Абхазии Илия II прошло ровно одна неделя.
В Сионский кафедральный собор не прекращается поток паломников.
После 22 марта, когда Патриарх Илия II был перенесён из Собор Святой Троицы в Тбилиси в Сионский собор, люди со всех регионов Грузии продолжают приходить, чтобы отдать ему дань уважения.
На данный момент могила Илии II ещё не полностью готова — остаются отделочные работы.
В Сионском соборе духовенство будет совершать панихиды в течение 40 дней.
