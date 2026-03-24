Лидер «Дроа!» приговорена к тюрьме к году и 6 месяцев заключения за повреждение баннера Каладзе

24.03.2026 12:54





Лидер «Дроа!», член «Коалиции за перемены» Элене Хоштария, обвиняемая в повреждении предвыборного плаката мэра Тбилиси Кахи Каладзе, была признана судом виновной и приговорена к 1 году и 6 месяцам заключения.



Решение вынес судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе. Соответственно, Хоштария покинет пенитенциарное учреждение через 1 год, так как уже провела в тюрьме полгода.



Что касается доказательств, судья Аревадзе пояснил, что «маркер должен быть уничтожен, баннер должен быть возвращен законному владельцу».



Хоштария не присутствовала на оглашении приговора, как и на остальных процессах.



Хоштария «не признает ни одну ветвь власти, включая суд», из-за чего оне не явилась на заседание.



Лидер «Коалиции за перемены» Элене Хоштария была задержана 15 сентября 2025 года. Оппозиционному политику было предъявлено обвинение в повреждении предвыборного баннера Кахи Каладзе по статье 187, части первой Уголовного кодекса Грузии, что означает повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб.



Деяние предусматривает штраф, лишение свободы сроком от одного года до 5 лет.



Хоштария был назначен тюремный залог в размере 5 000 лари в качестве меры пресечения по этому делу, который она отказалась вносить, и она находилась под стражей до оглашения приговора.



14 сентября Элене Хоштария на баннер с изображением Кахи Каладзе написала «Русская мечта» у его предвыборного штаба. Она поделилась соответствующим видео в социальной сети и заявила, что выражает солидарность с Меги Диасамидзе, которая также была задержана по факту повреждения предвыборного баннера Кахи Каладзе, а затем освобождена под залог.





