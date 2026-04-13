|
|
|
Грузия отстаёт от всех соседних стран по уровню продовольственной самообеспеченности
13.04.2026 19:34
По данным Visual Capitalist, большинство стран мира не способны полностью обеспечивать себя продуктами питания и зависят от импорта. Исследование охватывает 7 ключевых групп: фрукты, овощи, молочные продукты, мясо, морепродукты, зерновые и бобовые.
На этом фоне Грузия показывает один из самых слабых результатов в регионе, страна обеспечивает себя только по 2 из 7 категорий продуктов.
Для сравнения:
— Россия, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Румыния — по 5 групп
— Азербайджан и Армения — по 4 группы
Таким образом, Грузия остаётся значительно зависимой от импорта продуктов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна