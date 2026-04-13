Грузия отстаёт от всех соседних стран по уровню продовольственной самообеспеченности


13.04.2026   19:34


По данным Visual Capitalist, большинство стран мира не способны полностью обеспечивать себя продуктами питания и зависят от импорта. Исследование охватывает 7 ключевых групп: фрукты, овощи, молочные продукты, мясо, морепродукты, зерновые и бобовые.

На этом фоне Грузия показывает один из самых слабых результатов в регионе, страна обеспечивает себя только по 2 из 7 категорий продуктов.

Для сравнения:
— Россия, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Румыния — по 5 групп
— Азербайджан и Армения — по 4 группы

Таким образом, Грузия остаётся значительно зависимой от импорта продуктов.


