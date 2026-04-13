Starbucks откладывает выход на рынок Грузии: открытие перенесено на неопределенный срок

13.04.2026 19:57





Первоначально запланированное на март 2026 года открытие первой кофейни известной международной сети в Тбилиси не состоялось. Франшизу на грузинском рынке будет развивать арабская компания Alshaya Group.



Представители Alshaya Group не предоставили комментариев по поводу причин и сроков переноса запуска. На данный момент информация о продолжительности задержки и ее причинах отсутствует.





