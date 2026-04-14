Международные инвестиционные компании очень активны в отношении грузинской экономики - министр финансов
14.04.2026 13:36
«Международные инвестиционные компании проявляют высокую активность в отношении экономики Грузии», — заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, говоря о запланированных встречах в рамках ежегодной весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Как отметил Хуцишвили, состоятся встречи с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка.
«С Международным валютным фондом мы обсудим перспективы текущего сотрудничества. С Всемирным банком поговорим о реализуемых в Грузии программах, а также о запланированных на будущее проектах, которые имеют достаточно амбициозные цели. В этом направлении мы продолжаем очень активное сотрудничество как с Международным валютным фондом, так и с Всемирным банком.
Кроме того, состоятся встречи с международными инвестиционными компаниями, где мы представим им текущую экономическую ситуацию в Грузии и прогнозы на будущее. В этой связи можно отметить, что международные инвестиционные компании проявляют высокую активность в отношении экономики Грузии. Они демонстрируют значительный интерес, что подтвердилось при недавнем размещении евробондов. Также высок интерес к нашим местным ценным бумагам», — отметил министр финансов.
По его словам, также запланированы встречи с международными рейтинговыми агентствами, на которых будут обсуждаться кредитные рейтинги Грузии и их дальнейшие перспективы.
