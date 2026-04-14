Нацагентство продовольствия Грузии закупает 364 ловчих петель для отлова собак

Национальное агентство продовольствия объявило электронный тендер на закупку 364 специальных петлей с рукояткой для отлова собак. Общая предполагаемая стоимость закупки составляет 436 800 лари, то есть максимальная цена одной такой петли — 1200 лари.



Согласно тендерной документации, речь идёт о следующем оборудовании:

«364 единицы ловчих петель для собак с рукояткой / характеристики: лассо — со стальным изолированным тросом, вращающейся на 360° головкой, фиксатором, запасным тросом, нижняя часть петли — из пластика или алюминия. Длина: телескопическая, регулируемая от 130 до 180 см».



Отмечается, что такие петли агентство закупает впервые.



Приём предложений по тендеру завершился 14 апреля 2026 года.



По данным портала госзакупок, на данный момент компания JG 20.26 предлагает агентству петли китайского производства за 95 500 лари.



Эта компания была зарегистрирована 10 марта 2026 года, то есть всего за 15 дней до объявления тендера. Владельцами долей являются Мариами Чипашвили (Грузия) и Иракли Джалагониа (двойное гражданство: Грузия и Российская Федерация). Директор компании — Иракли Джалагониа.



Сейчас тендер находится на стадии отбора и оценки, поэтому пока неизвестно, участвуют ли в нём другие претенденты.





