В 2025 году наибольшее число въездов в страну приходилось на граждан России
14.04.2026 16:53
В 2025 году, по информации МВД Грузии, наибольшее число въездов в страну приходилось на граждан России.
За отчётный период:
въехало из РФ в Грузию — 2 046 450 человек - ;
выехало из Грузии в РФ — 2 046 141 человек - .
Эти цифры наглядно показывают масштаб трансграничного потока между двумя странами.
Общий объём международного потока через границу Грузии в 2025 году составил:
- 7 829 327 въездов иностранных граждан;
- 7 797 140 выездов иностранных граждан.
Страны, следующие за Россией по числу въездов:
В первую десятку стран также вошли: Израиль, Азербайджан, Казахстан, Индия, Украина, Беларусь и Китай.
Отдельно зафиксирована статистика по странам Евросоюза:
- въездов из стран ЕС в Грузию — 522 438;
- выездов из Грузии в страны ЕС — 520 275.
Полная статистика первой десятки стран по числу въездов в Грузию в 2025 году:
Россия:
- въезды — 2 046 450;
- выезды — 2 046 141.
Турция:
- въезды — 1 392 698;
- выезды — 1 382 114.
Армения:
- въезды — 1 227 507;
- выезды — 1 221 248.
Израиль:
- въезды — 466 620;
- выезды — 465 900.
Азербайджан:
- въезды — 345 007;
- выезды — 340 113.
Казахстан:
- въезды — 199 620;
- выезды — 199 071.
Индия:
- въезды — 194 736;
- выезды — 192 937.
Украина:
- въезды — 193 809;
- выезды — 189 150.
Беларусь:
- въезды — 189 894;
- выезды — 190 336.
Китай:
- въезды — 137 123;
- выезды — 139 158.
❗ Важное примечание: приведённые цифры отражают количество пересечений границы, а не число уникальных туристов. По этой причине показатели обычно заметно превышают данные статистики международных визитов, публикуемые Geostat.
