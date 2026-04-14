В 2025 году наибольшее число въездов в страну приходилось на граждан России


14.04.2026   16:53


В 2025 году, по информации МВД Грузии, наибольшее число въездов в страну приходилось на граждан России.

За отчётный период:

въехало из РФ в Грузию — 2 046 450 человек - ;
выехало из Грузии в РФ — 2 046 141 человек - .

Эти цифры наглядно показывают масштаб трансграничного потока между двумя странами.

Общий объём международного потока через границу Грузии в 2025 году составил:

- 7 829 327 въездов иностранных граждан;
- 7 797 140 выездов иностранных граждан.

Страны, следующие за Россией по числу въездов:

Турция — - 1 392 698 въездов, - 1 382 114 выездов;
Армения — - 1 227 507 въездов, - 1 221 248 выездов.

В первую десятку стран также вошли: Израиль, Азербайджан, Казахстан, Индия, Украина, Беларусь и Китай.


Отдельно зафиксирована статистика по странам Евросоюза:

- въездов из стран ЕС в Грузию — 522 438;
- выездов из Грузии в страны ЕС — 520 275.

Полная статистика первой десятки стран по числу въездов в Грузию в 2025 году:

Россия:
- въезды — 2 046 450;
- выезды — 2 046 141.

Турция:
- въезды — 1 392 698;
- выезды — 1 382 114.

Армения:
- въезды — 1 227 507;
- выезды — 1 221 248.

Израиль:
- въезды — 466 620;
- выезды — 465 900.

Азербайджан:
- въезды — 345 007;
- выезды — 340 113.

Казахстан:
- въезды — 199 620;
- выезды — 199 071.

Индия:
- въезды — 194 736;
- выезды — 192 937.

Украина:
- въезды — 193 809;
- выезды — 189 150.

Беларусь:
- въезды — 189 894;
- выезды — 190 336.

Китай:
- въезды — 137 123;
- выезды — 139 158.

❗ Важное примечание: приведённые цифры отражают количество пересечений границы, а не число уникальных туристов. По этой причине показатели обычно заметно превышают данные статистики международных визитов, публикуемые Geostat.


