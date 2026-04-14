В 2025 году наибольшее число въездов в страну приходилось на граждан России

14.04.2026 16:53





В 2025 году, по информации МВД Грузии, наибольшее число въездов в страну приходилось на граждан России.



За отчётный период:



Эти цифры наглядно показывают масштаб трансграничного потока между двумя странами.



Общий объём международного потока через границу Грузии в 2025 году составил:



- 7 829 327 въездов иностранных граждан;

- 7 797 140 выездов иностранных граждан.



Страны, следующие за Россией по числу въездов:



В первую десятку стран также вошли: Израиль, Азербайджан, Казахстан, Индия, Украина, Беларусь и Китай.





Отдельно зафиксирована статистика по странам Евросоюза:



- въездов из стран ЕС в Грузию — 522 438;

- выездов из Грузии в страны ЕС — 520 275.



Полная статистика первой десятки стран по числу въездов в Грузию в 2025 году:



Россия:

- въезды — 2 046 450;

- выезды — 2 046 141.



Турция:

- въезды — 1 392 698;

- выезды — 1 382 114.



Армения:

- въезды — 1 227 507;

- выезды — 1 221 248.



Израиль:

- въезды — 466 620;

- выезды — 465 900.



Азербайджан:

- въезды — 345 007;

- выезды — 340 113.



Казахстан:

- въезды — 199 620;

- выезды — 199 071.



Индия:

- въезды — 194 736;

- выезды — 192 937.



Украина:

- въезды — 193 809;

- выезды — 189 150.



Беларусь:

- въезды — 189 894;

- выезды — 190 336.



Китай:

- въезды — 137 123;

- выезды — 139 158.



❗ Важное примечание: приведённые цифры отражают количество пересечений границы, а не число уникальных туристов. По этой причине показатели обычно заметно превышают данные статистики международных визитов, публикуемые Geostat.





