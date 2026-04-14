Правовая ответственность в сфере игорного бизнеса ужесточается


14.04.2026   16:55


Правовая ответственность в сфере игорного бизнеса ужесточается, а размер штрафов, налагаемых за несоблюдение условий разрешения, увеличивается.

Поправки вносятся в закон «Об устройстве лотерей, азартных игр и прибыльных игр». Правительство обратилось в парламент с соответствующей инициативой.

Парламенту представлен на рассмотрение проект, согласно которому штраф для владельцев разрешений на устройство казино будет установлен в размере 20 000 лари вместо 7 000 лари.

Штраф для владельцев разрешений на устройство салонов с игровыми автоматами будет установлен в размере 10 000 лари вместо 1 000 лари.

Штраф для владельцев разрешений на устройство игорного клуба составит 10 000 лари вместо 2 000 лари.

Размер штрафа в отношении владельцев разрешений на предоставление азартных и прибыльных игр, составит 10 000 лари вместо 2 000 лари, а штраф, налагаемый на владельцев разрешений на организацию казино, игровых автоматов и тотализаторов в системно-электронной форме, составит 20 000 лари вместо 7 000 лари.

Как поясняет правительство, размер действующих штрафов не может выполнять реальную сдерживающую функцию и не может обеспечить эффективную превенцию. «Во многих случаях для владельца разрешения экономически целесообразнее нарушить условия разрешения и затем заплатить штраф, чем полностью соблюдать установленные требования», - заявляет правительство.

Проект подготовлен Министерством финансов.


