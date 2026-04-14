|
|
|
Правовая ответственность в сфере игорного бизнеса ужесточается
14.04.2026 16:55
Правовая ответственность в сфере игорного бизнеса ужесточается, а размер штрафов, налагаемых за несоблюдение условий разрешения, увеличивается.
Поправки вносятся в закон «Об устройстве лотерей, азартных игр и прибыльных игр». Правительство обратилось в парламент с соответствующей инициативой.
Парламенту представлен на рассмотрение проект, согласно которому штраф для владельцев разрешений на устройство казино будет установлен в размере 20 000 лари вместо 7 000 лари.
Штраф для владельцев разрешений на устройство салонов с игровыми автоматами будет установлен в размере 10 000 лари вместо 1 000 лари.
Штраф для владельцев разрешений на устройство игорного клуба составит 10 000 лари вместо 2 000 лари.
Размер штрафа в отношении владельцев разрешений на предоставление азартных и прибыльных игр, составит 10 000 лари вместо 2 000 лари, а штраф, налагаемый на владельцев разрешений на организацию казино, игровых автоматов и тотализаторов в системно-электронной форме, составит 20 000 лари вместо 7 000 лари.
Как поясняет правительство, размер действующих штрафов не может выполнять реальную сдерживающую функцию и не может обеспечить эффективную превенцию. «Во многих случаях для владельца разрешения экономически целесообразнее нарушить условия разрешения и затем заплатить штраф, чем полностью соблюдать установленные требования», - заявляет правительство.
Проект подготовлен Министерством финансов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна