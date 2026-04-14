Грузия выразила готовность принять конгресс Международной организации виноградарства и виноделия в 2027 году

14.04.2026 15:11





В рамках рабочего визита в Италию, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили встретился с генеральным директором Международной организации по виноградарству и виноделию Джоном Баркером. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства.



По информации ведомства, Сонгулашвили подчеркнул важность продвижения грузинского вина на международном уровне.



«Министр отметил, что Грузия, как родина вина с 8000-летней непрерывной традицией, представляет собой особую платформу для объединения наследия, современности, науки и инноваций.



Министр рассказал о текущих процессах в винодельческом секторе Грузии и подчеркнул проводимые реформы, направленные на обеспечение высокого стандарта качества. Было отмечено, что наблюдается рост узнаваемости грузинского вина и, соответственно, экспорта, что является результатом диверсификации международных рынков, а также кампаний по популяризации и маркетингу.



Давид Сонгулашвили пригласил генерального директора OIV Джона Баркера в Грузию на Национальный день вина. Национальный день вина состоится 8 мая 2026 года и представит 8000-летнюю историю и современность грузинского виноделия. Мероприятие объединит международных и местных участников», — говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.



«Я рад встретиться с министром Давидом Сонгулашвили. Грузия выразила готовность принять в 2027 году Всемирный конгресс Международной организации по виноградарству и виноделию. Я считаю, что участие в этом мероприятии будет интересным и радостным для всех. Также я благодарен Грузии за поддержку одного из проектов OIV, направленного на глобальное признание культуры вина и винограда. Это очень важно для нашего сектора. Я с нетерпением жду визита в Грузию 8 мая на празднование Национального дня вина», — заявил Джон Баркер.



По информации министерства, во встрече также участвовали посол Грузии в Итальянской Республике Тамар Лилуашвили, председатель Национального агентства вина Леван Мухузла и руководитель департамента международных отношений и евроинтеграции министерства Давид Читаишвили.







