Квривишвили: Подводный кабель в Черном море — важнейшая грузинская инициатива

14.04.2026 17:23





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что подводный кабель в Чёрном море является важнейшей грузинской инициативой, которая усилит энергетическую безопасность Европейский союз и даст значительный импульс энергетическому сектору Южного Кавказа.



Об этом она сказала, оценивая решение Европарламента и Совета Европы о присвоении проекту статуса проекта взаимного интереса (PMI).



По её словам, присвоение проекту статуса PMI подтверждает его стратегическую значимость.



«Подводный кабель в Чёрном море — это важнейшая грузинская инициатива, которая будет служить национальным интересам нашей страны. Строительство кабеля имеет стратегическое значение для укрепления энергетического сектора и увеличения экспортного потенциала. С одной стороны, он обеспечит экспорт электроэнергии, произведённой в Грузии, в Европейский союз, а с другой — усилит энергетическую безопасность и независимость ЕС, а также даст значительный импульс энергетическому сектору Южного Кавказа», — отметила Квривишвили.



По оценке министра, именно этим и объясняется решение европейских структур присвоить проекту статус PMI, что ещё раз подтверждает его стратегическую значимость не только для Грузии и Южного Кавказа, но и для ЕС.



Отмечается, что после присвоения статуса PMI проект подводного кабеля в Чёрном море подпадает под энергетическое законодательство ЕС. Это означает, что для получения разрешений на исследования и строительство проект сможет воспользоваться упрощёнными процедурами. Кроме того, получение статуса проекта взаимного интереса крайне важно с точки зрения формирования бизнес- и инвестиционной модели. Согласно европейскому законодательству, такие проекты получают активную правовую, финансовую и административную поддержку со стороны ЕС.







