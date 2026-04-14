В Мартвильском муниципалитете выявлено бешенство

14.04.2026 17:56





По данным Национального агентства продовольствия, в Мартвильском муниципалитете выявлено бешенство. Как говорится в заявлении агентства, у бездомной собаки, доставленной в приют в Кутаиси, которая была изолирована и находилась под наблюдением со статусом подозрения, лабораторно подтвердилось бешенство, в связи с чем объявлен карантин.



«14 апреля этого года у бездомной собаки, доставленной в кутаисский приют, которая находилась под наблюдением в изоляции со статусом подозрения, лабораторно было подтверждено бешенство (протокол теста № 2465).



Национальное агентство продовольствия уведомило все соответствующие ведомства; начаты меры по ликвидации бешенства - в очаге заболевания объявлен карантин; проведена дезинфекция, в том числе в приюте для животных; ведется вакцинация восприимчивых к заболеванию животных, надзор за их здоровьем.



Национальное агентство продовольствия призывает всех лиц, контактировавших с бездомной собакой на территории, прилегающей к «Ори набиджи» в селе Бандза муниципалитета Мартвили, немедленно обратиться в медицинское учреждение для вакцинации и связаться с соответствующей службой», - говорится в заявлении агентства.





