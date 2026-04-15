В Грузии активны лишь 27% из зарегистрированных бизнес-субъектов

15.04.2026 11:07





По состоянию на 1 апреля 2026 года в Грузии зарегистрирован 1 116 541 бизнес-субъект, из которых активны лишь 27%. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики («Грузстат»). Из общего числа субъектов действующими являются лишь 305 502.



Что касается видов деятельности, то по количеству наибольшее число неактивных компаний приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов. Здесь зарегистрировано в общей сложности 221 333 компании, из которых около 137 111 (62%) не функционируют.



Более подробно, по состоянию на 1 апреля 2026 года, распределение активных и неактивных бизнес-субъектов по видам деятельности выглядит следующим образом:



• Сельское, лесное и рыбное хозяйство – зарегистрировано 11 931, активны 3 790 (68% неактивны);

• Добывающая промышленность и разработка карьеров — 2 335 зарегистрировано, активны 705 (69,8% неактивны);

• Обрабатывающая промышленность — 52 631 зарегистрировано, активны 19 094 (63,7% неактивны);

• Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха — 584 зарегистрировано, активны 279 (52% неактивны);

• Водоснабжение, канализация, управление отходами и очистка — 1 056 зарегистрировано, активны 282 (73% неактивны);

• Строительство — 46 548 зарегистрировано, активны 21 132 (54,6% неактивны);

• Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов — 221 333 зарегистрировано, активны 83 522 (62% неактивны);

• Транспорт и складирование — 50 651 зарегистрировано, активны 28 215 (44% неактивны);

• Размещение и питание — 30 871 зарегистрировано, активны 11 583 (62% неактивны);

• Информация и коммуникация — 39 895 зарегистрировано, активны 26 285 (34% неактивны);

• Финансовая и страховая деятельность — 5 783 зарегистрировано, активны 1 728 (70% неактивны);

• Операции с недвижимостью — 14 812 зарегистрировано, активны 8 638 (41,7% неактивны);

• Профессиональная, научная и техническая деятельность — 28 231 зарегистрировано, активны 14 160 (49,8% неактивны);

• Административные и вспомогательные услуги — 17 552 зарегистрировано, активны 8 587 (51% неактивны);

• Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение — 1 574 зарегистрировано, активны 428 (72,8% неактивны);

• Образование — 12 436 зарегистрировано, активны 7 302 (41% неактивны);

• Здравоохранение и социальные услуги — 7 862 зарегистрировано, активны 3 827 (51% неактивны);

• Искусство, развлечения и отдых — 8 303 зарегистрировано, активны 3 771 (54,6% неактивны);

• Деятельность экстерриториальных организаций — 97 зарегистрировано, активны 12 (88% неактивны);

• Неуточнённая деятельность — 537 177 зарегистрировано, активны 55 684 (90% неактивны).





