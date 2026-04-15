Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Сигнаги задержан мужчина за жестокое обращение с бездомной собакой


15.04.2026   12:57


Полиция Сигнагского района задержала 47‑летнего З. Ч. (1977 г. р.) по подозрению в жестоком обращении с животным. Мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности.

Инцидент произошёл в Сигнаги: по данным полиции, подозреваемый нанёс бездомной собаке множественные ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшее животное оперативно доставили в местный приют для животных. Ветеринары оказали собаке необходимую помощь.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 259 Уголовного кодекса Грузии. За жестокое обращение с животными подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна