|
|
|
В Сигнаги задержан мужчина за жестокое обращение с бездомной собакой
15.04.2026 12:57
Полиция Сигнагского района задержала 47‑летнего З. Ч. (1977 г. р.) по подозрению в жестоком обращении с животным. Мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности.
Инцидент произошёл в Сигнаги: по данным полиции, подозреваемый нанёс бездомной собаке множественные ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавшее животное оперативно доставили в местный приют для животных. Ветеринары оказали собаке необходимую помощь.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 259 Уголовного кодекса Грузии. За жестокое обращение с животными подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна