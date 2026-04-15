В Сигнаги задержан мужчина за жестокое обращение с бездомной собакой

15.04.2026 12:57





Полиция Сигнагского района задержала 47‑летнего З. Ч. (1977 г. р.) по подозрению в жестоком обращении с животным. Мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности.



Инцидент произошёл в Сигнаги: по данным полиции, подозреваемый нанёс бездомной собаке множественные ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия.



Пострадавшее животное оперативно доставили в местный приют для животных. Ветеринары оказали собаке необходимую помощь.



Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 259 Уголовного кодекса Грузии. За жестокое обращение с животными подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.





