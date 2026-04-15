В TBC упростили открытие банковских счетов для нерезидентов

15.04.2026 15:22





В TBC упростили открытие банковских счетов для нерезидентов. Теперь оформить счёт можно за несколько минут, достаточно прийти в любой филиал с паспортом.



Процедура занимает около 5 минут. Сразу после оформления открывается доступ к базовым сервисам.



Управлять счётом можно через мобильное приложение: проверять баланс, делать переводы и оплачивать услуги.



Это заметно упрощает доступ к банковским услугам для тех, кто живёт или часто бывает в стране.





