В TBC упростили открытие банковских счетов для нерезидентов


15.04.2026   15:22


В TBC упростили открытие банковских счетов для нерезидентов. Теперь оформить счёт можно за несколько минут, достаточно прийти в любой филиал с паспортом.

Процедура занимает около 5 минут. Сразу после оформления открывается доступ к базовым сервисам.

Управлять счётом можно через мобильное приложение: проверять баланс, делать переводы и оплачивать услуги.

Это заметно упрощает доступ к банковским услугам для тех, кто живёт или часто бывает в стране.


﻿
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
