Повышаются цены на услуги сервиса доставки и почтовых отправлений «Inex Group»

15.04.2026 17:17





Компания меняет свои тарифы на международные и внутренние перевозки. По данным «Inex», это решение связано с ростом цен на топливо на мировом рынке и увеличением стоимости услуг авиакомпаний. Новые тарифы вступят в силу с 20 апреля 2026 года.



Тарифы вырастут для трех основных стран, в то время как цены на другие международные направления пока останутся без изменений:



США: 1 кг — 9,7$ (вместо нынешних 8,5$);

Великобритания: 1 кг — 7,5 фунтов стерлингов (вместо нынешних 6,5);

Испания: 1 кг — 6,7 евро (вместо нынешних 6 евро).



Изменения также коснутся перевозки посылок внутри страны.



▪️ Стандартный тариф для посылок весом до 5 кг составит 7 лари.

▪️ Для отправлений весом более 5 кг, цены установлены следующим образом:

- стандартный тариф: 1,5 лари за 1 кг

- специальный тариф: 1,2 лари за 1 кг





