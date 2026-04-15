Повышаются цены на услуги сервиса доставки и почтовых отправлений «Inex Group»
15.04.2026 17:17
Компания меняет свои тарифы на международные и внутренние перевозки. По данным «Inex», это решение связано с ростом цен на топливо на мировом рынке и увеличением стоимости услуг авиакомпаний. Новые тарифы вступят в силу с 20 апреля 2026 года.
Тарифы вырастут для трех основных стран, в то время как цены на другие международные направления пока останутся без изменений:
США: 1 кг — 9,7$ (вместо нынешних 8,5$);
Великобритания: 1 кг — 7,5 фунтов стерлингов (вместо нынешних 6,5);
Испания: 1 кг — 6,7 евро (вместо нынешних 6 евро).
Изменения также коснутся перевозки посылок внутри страны.
▪️ Стандартный тариф для посылок весом до 5 кг составит 7 лари.
▪️ Для отправлений весом более 5 кг, цены установлены следующим образом:
- стандартный тариф: 1,5 лари за 1 кг
- специальный тариф: 1,2 лари за 1 кг
