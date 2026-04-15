15.04.2026 16:04





В Батуми стартует масштабный проект Silk Towers — современный архитектурный комплекс у Алфавитной башни, который по мнению властей усилит туристическую и экономическую привлекательность города



В рамках проекта появится крупнейшее в регионе казино — оно призвано привлечь туристов и развить развлекательный туризм на побережье Чёрного моря. Кроме того, будут построены апартаменты премиум‑класса с панорамными видами, рассчитанные на местных и иностранных инвесторов. Ещё одной важной частью комплекса станет частный яхт‑клуб с причалами и сервисными зонами — он поможет стимулировать яхтенный туризм и проведение регат и выставок. Дополнят картину рестораны, бутики, спа‑центры и прогулочные набережные: они сформируют полноценную среду для отдыха и жизни.



Архитектурную концепцию разработала японская студия Kengo Kuma & Associates — она строится на принципах гармонии архитектуры и природы. Фасады выполнят из натурального камня с элементами вертикального озеленения, а плавные линии и лёгкие конструкции снизят визуальную массивность зданий. В проекте сделают акцент на максимальном естественном освещении и открытых пространствах, а террасы и многоуровневые сады помогут органично вписать комплекс в окружающий ландшафт.



За время подготовки концепция не раз менялась: изначально планировали возвести 5 высотных башен, затем их число сократили до 3. Сейчас проект сфокусирован на одном высотном здании как доминанте комплекса и группе малоэтажных строений вокруг него. Такой подход позволит снизить плотность застройки, создать больше общественных пространств и улучшить транспортную доступность и пешеходные маршруты.



Ожидается, что реализация проекта Silk Towers должен дать Батуми целый ряд преимуществ: увеличить туристический поток, привлечь инвестиции в недвижимость, создать новые рабочие места и обновить городскую среду у Алфавитной башни. Сейчас проект находится в активной фазе проектирования — точные сроки завершения станут известны после завершения всех согласований.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





