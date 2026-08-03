Годовая инфляция в Грузии в июле составила 5,5%

03.08.2026 12:37





По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в июле 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в стране составил –0,4%, тогда как годовая инфляция достигла 5,5%.



Что касается базовой инфляции, то, по данным »Грузстата», в июле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель составил 3,8%, а годовая базовая инфляция без учёта табачных изделий была определена на уровне 3,5%.



«На формирование месячного уровня инфляции основное влияние оказали изменения цен в следующих группах:



Продовольственные товары и безалкогольные напитки: цены в данной группе снизились на 0,9%, что оказало влияние на месячную инфляцию в размере –0,3 процентного пункта. Снижение цен зафиксировано в следующих подгруппах:



• овощи и бахчевые культуры — –12,3%;

• фрукты и виноград — –2,8%;

• сахар, джемы и другие сладости — –0,8%;

• минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки — –0,5%;

• мясо и мясные продукты — –0,3%;

• рыба и морепродукты — –0,1%.



В то же время цены выросли в следующих подгруппах:



• кофе, чай и какао — 2,3%;

• молоко, сыр и яйца — 2,1%;

• масла и жиры — 1,2%;

• хлеб и хлебобулочные изделия — 0,7%.



Одежда и обувь: цены в группе снизились на 4,9%, что уменьшило месячную инфляцию на 0,22 процентного пункта. Цены снизились как на одежду (–6,4%), так и на обувь (–2,4%).



Жильё, вода, электроэнергия и газ: цены в данной группе выросли на 0,8%, вследствие чего её вклад в месячную инфляцию составил 0,08 процентного пункта. Рост цен в основном был обусловлен увеличением фактической платы за жильё (2,3%) и расходов на текущее обслуживание и ремонт жилья (1,3%)», — говорится в опубликованном отчёте »Грузстата».







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