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Годовая инфляция в Грузии в июле составила 5,5%
03.08.2026 12:37
По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в июле 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в стране составил –0,4%, тогда как годовая инфляция достигла 5,5%.
Что касается базовой инфляции, то, по данным »Грузстата», в июле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель составил 3,8%, а годовая базовая инфляция без учёта табачных изделий была определена на уровне 3,5%.
«На формирование месячного уровня инфляции основное влияние оказали изменения цен в следующих группах:
Продовольственные товары и безалкогольные напитки: цены в данной группе снизились на 0,9%, что оказало влияние на месячную инфляцию в размере –0,3 процентного пункта. Снижение цен зафиксировано в следующих подгруппах:
• овощи и бахчевые культуры — –12,3%;
• фрукты и виноград — –2,8%;
• сахар, джемы и другие сладости — –0,8%;
• минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки — –0,5%;
• мясо и мясные продукты — –0,3%;
• рыба и морепродукты — –0,1%.
В то же время цены выросли в следующих подгруппах:
• кофе, чай и какао — 2,3%;
• молоко, сыр и яйца — 2,1%;
• масла и жиры — 1,2%;
• хлеб и хлебобулочные изделия — 0,7%.
Одежда и обувь: цены в группе снизились на 4,9%, что уменьшило месячную инфляцию на 0,22 процентного пункта. Цены снизились как на одежду (–6,4%), так и на обувь (–2,4%).
Жильё, вода, электроэнергия и газ: цены в данной группе выросли на 0,8%, вследствие чего её вклад в месячную инфляцию составил 0,08 процентного пункта. Рост цен в основном был обусловлен увеличением фактической платы за жильё (2,3%) и расходов на текущее обслуживание и ремонт жилья (1,3%)», — говорится в опубликованном отчёте »Грузстата».
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