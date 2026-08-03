Правоохранители изъяли большое количество различных видов наркотиков, задержаны шесть человек

03.08.2026 13:07





Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии задержали шестерых человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии их сбыту, а также незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотические вещества.



Как сообщили в МВД, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранные граждане.



«Следствием установлено, что обвиняемые были вовлечены в преступные схемы по сбыту наркотических средств. С целью дальнейшей реализации они размещали наркотики в различных местах, фотографировали тайники, после чего направляли заинтересованным покупателям фотографии с соответствующими отметками и координатами местонахождения наркотиков.



В результате личных обысков и обысков по местам проживания обвиняемых, а также в различных тайниках сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупные партии наркотических средств, подготовленных к сбыту. В частности, были изъяты: около одного килограмма кокаина, пять килограммов марихуаны, почти пять килограммов растений каннабиса, гашиш, 520 марок с ЛСД (LSD), а также 23 расфасованные упаковки мефедрона.



В ходе следственных действий полицейские также изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств.



Расследование ведётся по статьям 260, 260¹ (кварта) и 265¹ (прима) Уголовного кодекса Грузии. Инкриминируемые преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





