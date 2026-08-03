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Началась продажа билетов на баскетбольный матч Грузия-Израиль


03.08.2026   13:05


Сборная Грузии по баскетболу в рамках подготовки ко второму отборочному этапу чемпионата мира 2027 года проведёт товарищеский матч против Израиля. Игра состоится 23 августа в 19:15 в Тбилисском дворце спорта имени Отара Коркия и Нодара Джорджикия. Прямую трансляцию матча предложат Первый канал Грузии и Первый канал Спорт.

Продажа билетов началась сегодня. Стоимость билетов составляет от 15 до 60 лари. Билеты: https://biletebi.ge/sport/geoisr

Напомним, что в августе сборную Грузии ждут два важнейших матча: 28 августа в Тбилиси против Черногории, а 31 августа в Порту против Португалии.


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