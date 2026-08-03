Началась продажа билетов на баскетбольный матч Грузия-Израиль

03.08.2026 13:05





Сборная Грузии по баскетболу в рамках подготовки ко второму отборочному этапу чемпионата мира 2027 года проведёт товарищеский матч против Израиля. Игра состоится 23 августа в 19:15 в Тбилисском дворце спорта имени Отара Коркия и Нодара Джорджикия. Прямую трансляцию матча предложат Первый канал Грузии и Первый канал Спорт.



Продажа билетов началась сегодня. Стоимость билетов составляет от 15 до 60 лари. Билеты: https://biletebi.ge/sport/geoisr



Напомним, что в августе сборную Грузии ждут два важнейших матча: 28 августа в Тбилиси против Черногории, а 31 августа в Порту против Португалии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





