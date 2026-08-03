На электронный портал www.ekalata.gov.ge добавлены непродовольственные товары первичного потребления

03.08.2026 12:55





На созданном по инициативе правительства Грузии информационном портале www.ekalata.gov.ge запущен новый функционал для пользователей.



Помимо 13 базовых продуктов питания, на сайте теперь доступны цены на 10 базовых непродовольственных товаров первой необходимости, что позволяет потребителям сравнивать цены на более широкий ассортимент товаров повседневного спроса и находить наиболее выгодные предложения.



Категория непродовольственных товаров включает 10 товаров личной гигиены и бытового назначения, среди которых: зубная паста, жидкое и твёрдое мыло для рук, шампунь, средство для мытья посуды, бумажные салфетки и другие товары первой необходимости.



По данным, размещённым на портале по состоянию на 3 августа, 12:00, минимальная общая стоимость 13 базовых продуктов питания составляет 37,65 лари, а минимальная общая стоимость 10 базовых непродовольственных товаров первой необходимости — 38,16 лари.



В настоящее время на www.ekalata.gov.ge представлены 477 лучших предложений от 13 крупнейших торговых сетей.



Портал www.ekalata.gov.ge был создан в рамках краткосрочной стратегии, разработанной по инициативе правительства Грузии и временной парламентской комиссии по изучению структуры ценообразования на продукты питания, медикаменты и топливо.



Цель платформы — собрать в одном месте информацию о наиболее выгодных предложениях на базовые продукты питания, содействовать осознанному выбору потребителей и усилить конкурентную среду в секторе FMCG.



Информационный портал начал работу в конце июня текущего года. За прошедший период минимальная общая стоимость базовых продуктов питания снизилась на 15%, а сайтом воспользовались тысячи потребителей.



Информация на портале регулярно обновляется на основе данных, предоставляемых торговыми сетями.







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