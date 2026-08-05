В первом полугодии 2026 года значительно выросло количество обращений в сельхозлабораторию

05.08.2026 13:46





По данным за первые шесть месяцев 2026 года, в Государственной сельскохозяйственной лаборатории Грузии значительно увеличилось как количество проведённых исследований, так и число поступивших образцов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти показатели отражают расширение деятельности лаборатории, внедрение новых видов исследований и рост спроса на лабораторные услуги. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства.



По информации ведомства, за отчётный период в лаборатории было проведено 124 084 исследования, тогда как в первой половине 2025 года этот показатель составлял 80 982. Таким образом, количество исследований увеличилось на 53%.



«Наибольшая доля исследований по-прежнему приходится на диагностику заболеваний животных. В этом направлении особенно заметен рост исследований заболеваний рыб — их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти в четыре раза. Данная тенденция отражает рост спроса на соответствующие лабораторные услуги в связи с развитием сектора аквакультуры в Грузии.



Рост также зафиксирован в сфере исследований продуктов питания. Особенно следует отметить качественные исследования мёда — их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти в шесть раз. Этот показатель свидетельствует о повышении значения контроля качества и лабораторных исследований со стороны пчеловодов и бизнес-операторов.



Государственная сельскохозяйственная лаборатория постепенно расширяет свои исследовательские возможности, внедряет современные диагностические методы и укрепляет лабораторное обслуживание по всей стране. В рамках этого процесса активно развивается система услуг в регионах и создаются новые лабораторные пространства.



Государственная сельскохозяйственная лаборатория и в дальнейшем продолжит внедрение методов исследований, соответствующих международным стандартам, развитие лабораторных возможностей и обеспечение качественных, надёжных и доступных лабораторных услуг», — говорится в распространённой информации.





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