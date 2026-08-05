В Шекветили открылось новое концептуальное пространство — «Сад Гекаты»

05.08.2026 13:35





В парке музыкантов в Шекветили открылось новое концептуальное пространство — «Сад Гекаты».



Как сообщает Starring Georgia, это место, где сад, гастрономия, культура растений и дизайн объединяются в единый опыт.



««Сад Гекаты» создан с идеей сделать общение с природой не только отдыхом, но и частью повседневной жизни. Концепция пространства объединяет живую оранжерею, кухню, вдохновлённую растениями, специально разработанные для проекта напитки, коллекцию чаёв, ароматическую продукцию и различные познавательные мероприятия.



Цель проекта — подарить Шекветили ещё одну необычную и привлекательную точку притяжения. «Сад Гекаты» уже принимает первых гостей, а в ближайшее время здесь пройдут образовательные воркшопы.



Концепция пространства вдохновлена мифологическим миром Гекаты и Медеи. В саду создан уголок Медеи, где представлены растения и истории, связанные с грузинским мифологическим наследием. Таким образом, «Сад Гекаты» переосмысливает мифологию в современном ключе, соединяя культурный нарратив с природой и гастрономией.



Важной частью проекта является оранжерея, где выращиваются различные виды декоративных растений. Посетители «Сада Гекаты» могут осмотреть оранжерею, познакомиться с разнообразием растений и при желании приобрести понравившиеся саженцы. Благодаря этому впечатления от посещения не заканчиваются после ухода — гости могут унести частичку сада к себе домой.



Посетить «Сад Гекаты» можно ежедневно с 14:00 до 00:00», — говорится в сообщении Starring Georgia.



Проекты компании Starring Georgia реализуются при поддержке министерства культуры Грузии.





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