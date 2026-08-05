15-летний грузин Мате Кобахидзе стал первым представителем Грузии в британской Формуле-4

05.08.2026 14:08





Формула-4 — одна из главных юниорских гоночных серий, где молодые пилоты получают опыт соревнований на болидах с открытыми колесами и делают первые шаги к профессиональной карьере.



Кобахидзе вырос в семье, связанной с автоспортом: его отец и дед были гонщиками, что с раннего возраста сформировало его интерес к скорости и автомобилям.

Он начал карьеру в 2020 году с картинга. В 2021 и 2022 годах уже стал чемпионом Грузии в категории Mini, после чего начал выступать на международных соревнованиях в Европе.



В 2025 году Кобахидзе добился заметных результатов в юниорских сериях, одержал победы на различных этапах. После успешных тестов он получил возможность выступать в британской Формуле-4, став первым грузином в истории этого чемпионата.



Дебютный сезон был непростым: новые трассы, техника и высокая конкуренция. Но Мате смог показать сильный результат: занял третье место среди новичков на этапе в Brands Hatch, а также продемонстрировал конкурентный темп на трассах Snetterton и Silverstone.



Специалисты отмечают его быструю адаптацию, гоночное мышление и целеустремленность. Успешное выступление в британской Формуле-4 может стать важным шагом для перехода в более высокие гоночные серии.



Сам Кобахидзе говорит, что в будущем планирует изучать автомобильную инженерию и мечтает создать собственный спортивный автомобиль. Его главная цель — однажды стать чемпионом мира Формулы-1.





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