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Вахо Саная: Сколько бы раз меня не сажали в тюрьму, сколько бы штрафов не выписывали, наша борьба продолжится
05.08.2026 14:45
Как заявил журналист Вахо Саная после освобождения из изолятора временного содержания, где он провел 14 суток под административным арестом, несмотря на аресты и штрафы, продолжит борьбу.
«Сколько бы раз нас ни сажали в тюрьму, какие бы штрафы ни выписывали, наша борьба будет продолжаться. Всем хочу напомнить наш лозунг — он очень простой и понятный: до конца! До самого конца, до победы!» — заявил Саная журналистам.
По его словам, «режим обречен».
«Никакие аресты, штрафы и разгоны не окажут на нас того воздействия, на которое, возможно, рассчитывает де-факто правитель этой страны.
Сколько бы раз нас ни сажали в тюрьму, какие бы штрафы ни выписывали, наша борьба будет продолжаться. Всем хочу напомнить наш лозунг — он очень простой и понятный: до конца! До самого конца, до победы!
Мы боремся за то, чтобы разрушить этот насильственный режим. Этот режим обречен. Пусть реагируют столько раз, сколько захотят — никаких проблем. Я еще напишу, напишу много раз, столько, сколько сам захочу. Пусть Иванишвили задаст себе простой вопрос: что он получил, посадив меня, кроме того, что имя его марионетки стало еще более известным. Я сидел здесь не для того, чтобы выйти и перестать писать. Я сидел здесь именно потому, что пишу и говорю», — заявил Саная.
Напомним, журналист Вахо Саная был задержан 22 июля возле своего дома.
14 суток административного ареста Вахо Саная получил из-за публикации в социальной сети о председателе парламента Шалве Папуашвили и депутате Владимире Божадзе. Министерство внутренних дел через созданное в его структуре Управление по борьбе с языком ненависти обратилось в Тбилисский городской суд с требованием о правовом реагировании на публикацию.
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