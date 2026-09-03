Инфляция - в августе больше всего, на 9,8 процента, подорожали рыба, мясо и мясные продукты

03.09.2026 13:19





Согласно данным Национальной службы статистики, основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен. В группе транспорта цены выросли на 15,2 процента, что отразилось на годовой инфляции на 1,81 процентного пункта. Цены на эксплуатацию личных транспортных средств выросли на 20,8 процента, а на транспортные услуги — на 12,8 процента;



В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 5,0 процента, что отразилось на годовой инфляции на 1,72 процентного пункта. Рыба, мясо и мясные продукты подорожали на 9,8 процента, масло и жиры — на 7,8 процента, хлеб и хлебобулочные изделия — на 7,1 процента. Цены на овощи и бахчевые выросли на 5,5 процента. Кофе, чай и какао подорожали на 5,4 процента, молоко, сыр и яйца — на 2,9 процента, сахар, джем и другие сладости — на 1,9 процента. Минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки подорожали на 0,6 процента. Вместе с тем цены на фрукты и виноград снизились на 6,1 процента.



«В группе жилья, воды, электроэнергии и газа цены выросли на 8,5 процента, что отразилось на общем индексе на 0,82 процентного пункта. Цены в основном выросли в следующих подгруппах: электроэнергия, газ и другие виды топлива (10,3 процента), текущее содержание и ремонт жилья (8,7 процента), фактическая плата за жильё (8,4 процента);



Здравоохранение: в указанный период цены в группе выросли на 5,2 процента, что отразилось на совокупной инфляции на 0,44 процентного пункта. Цены выросли в следующих подгруппах: медицинские товары, аппаратура и оборудование (8,7 процента) и амбулаторные медицинские услуги (2,4 процента)», — отмечается в опубликованном Национальной службой статистики отчёте.





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