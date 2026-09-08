В виде штрафов и пени в госбюджет текущего года поступило 127 807.1 тыс. лари

08.09.2026 14:31





Согласно отчёту об исполнении государственного бюджета за 6 месяцев 2026 года, в текущем году в бюджет в виде санкций — штрафов и пени — мобилизовано 127 807,1 тыс. лари, что составляет 152,2% от прогнозируемого показателя (84 000,0 тыс. лари).



Отчёт об исполнении бюджета за январь–июнь рассматривают парламентские комитеты. С документом депутатов знакомит заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.



«У нас есть печальная реальность: участились нарушения правил дорожного движения, за которыми следуют соответствующие штрафы. За последние 6 месяцев в части штрафов изменений не было — установлено то же, что было установлено в прошлом году, однако нарушений стало больше. Это касается не только транспортных средств. Компании не выполняют обязательства, муниципалитеты и Министерство инфраструктуры достаточно активизировали эту работу, и если компания не выполняет обязательства, то в соответствии с заключённым договором ей приходится платить штрафы», — пояснил на заседании парламентского комитета по региональной политике Какауридзе.



Согласно представленному в парламент документу, прогнозный показатель доходов консолидированного бюджета на январь–июнь 2026 года был определён в размере 14 507 900,0 тыс. лари, за отчётный период мобилизовано 15 086 701,2 тыс. лари, то есть 104,0% от прогнозного показателя.



Прогнозный показатель налоговых поступлений был определён в размере 13 057 400,0 тыс. лари, за отчётный период мобилизовано 13 303 018,4 тыс. лари, то есть 101,9% от прогнозного показателя. Кроме того, за отчётный период объём возврата излишне уплаченных налогов (НДС) составил 1 377 800,5 тыс. лари.



Прогнозный показатель грантов был определён в размере 195 000,0 тыс. лари, за отчётный период мобилизовано 170 037,9 тыс. лари — 87,2% от прогнозного показателя.



Прогнозный показатель прочих доходов был определён в размере 1 255 500,0 тыс. лари, за отчётный период мобилизовано 1 613 644,9 тыс. лари — 128,5% от прогнозного показателя.



От снижения нефинансовых активов мобилизовано 248 168,7 тыс. лари, что составляет 134,1% от прогнозного показателя (185 000,0 тыс. лари).



От снижения финансовых активов мобилизовано 163 226,4 тыс. лари, что составляет 92,5% от прогнозного показателя (176 400,0 тыс. лари).





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