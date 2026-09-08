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За два месяца в Грузии выявили почти 1 400 нарушений в сфере пищевой безопасностиф
08.09.2026 14:05
Национальное агентство продовольствия продолжает масштабные проверки предприятий по всей Грузии.
За июль и август 2026 года ведомство провело 6 530 проверок, включая инспекции, проверку документов, мониторинг, надзор и повторные проверки.
В частности:
- 1 768 проверок проведено в заведениях общественного питания;
- 107 - в сфере производства и продажи молока и молочной продукции;
- 818 - на предприятиях, производящих и реализующих мясо и мясную продукцию.
В общей сложности инспекторы выявили 1 390 нарушений.
При этом в 191 случае нарушения были признаны критическими. По данным агентства, по каждому выявленному факту были приняты предусмотренные законодательством меры.
Сообщить о нарушениях в сфере пищевой безопасности можно на горячую линию: 1501.
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