За два месяца в Грузии выявили почти 1 400 нарушений в сфере пищевой безопасностиф

08.09.2026 14:05





Национальное агентство продовольствия продолжает масштабные проверки предприятий по всей Грузии.



За июль и август 2026 года ведомство провело 6 530 проверок, включая инспекции, проверку документов, мониторинг, надзор и повторные проверки.



В частности:



- 1 768 проверок проведено в заведениях общественного питания;

- 107 - в сфере производства и продажи молока и молочной продукции;

- 818 - на предприятиях, производящих и реализующих мясо и мясную продукцию.



В общей сложности инспекторы выявили 1 390 нарушений.



При этом в 191 случае нарушения были признаны критическими. По данным агентства, по каждому выявленному факту были приняты предусмотренные законодательством меры.



Сообщить о нарушениях в сфере пищевой безопасности можно на горячую линию: 1501.





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