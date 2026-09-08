Министерство образования: Грузия улучшила свои результаты во всех ключевых сферах

08.09.2026 13:48





По информации Министерства образования Грузии, опубликованы результаты исследования Международной программы оценки учащихся (PISA) за 2025 год. Согласно результатам, по сравнению с исследованием 2022 года Грузия улучшила показатели по всем основным направлениям. В математике и естественных науках достигнуты лучшие результаты за последнее десятилетие.



«Исследование показало, что по улучшению результатов в области естественных наук Грузия занимает первое место среди 91 страны мира, участвовавшей в исследовании.



На фоне глобального снижения результатов Грузия сохраняет стабильную тенденцию к улучшению и положительную динамику. Международная тенденция по всем трем направлениям заключается в снижении результатов, тогда как наша страна, напротив, улучшила свои показатели. Сократилась доля учащихся с низкими результатами, то есть по сравнению с предыдущими годами в 2025 году процент учащихся, показавших низкие результаты, уменьшился.



По улучшению показателей учащихся с низкими результатами Грузия входит в первую тройку среди 91 страны. Сократился разрыв в результатах учащихся городских и сельских школ, что является одним из факторов обеспечения равенства. При этом следует отметить рост результатов учащихся сельских школ в области естественных наук и математики.



В Грузии социальный статус учащегося и связанные с ним факторы оказывают меньшее влияние на результаты учащихся по сравнению со странами ОЭСР, что однозначно является позитивным показателем. В частности, по сравнению с международным показателем в Грузии выше доля «выдающихся учащихся», которые, несмотря на низкий социально-экономический статус, демонстрируют высокие результаты в тестировании PISA.



Исследование показало, что учащиеся положительно оценивают образовательную среду. Согласно результатам опросов, по таким показателям, как чувство принадлежности к школе, дисциплина и уровень буллинга, показатели Грузии соответствуют международному среднему уровню или превышают его.



Учащиеся положительно оценивают возможности социальной мобильности в стране.



Согласно результатам 2022 года, пандемия оказала негативное влияние на результаты учащихся в разных странах, однако, в отличие от международной тенденции, показатели Грузии существенно не изменились. Незначительное снижение произошло лишь в области чтения, что в настоящее время является глобальной тенденцией.



В 2025 году основной областью оценки были естественные науки. Если сравнить страны и экономики по показателям достижений учащихся в естественных науках, можно увидеть, что Грузия опережает такие страны, как Болгария, Молдова, Казахстан, Малайзия, Кипр, Северная Македония, Армения, Азербайджан, Бразилия, Аргентина и другие.



Следует отметить, что если в предыдущем исследовании PISA, проведенном в 2022 году, участвовала 81 страна мира, то в исследовании 2025 года количество стран увеличилось до 91, что делает достижения Грузии еще более показательными.



Оценка 2025 года стала девятым циклом исследования. Ранее PISA проводилась один раз в три года, однако с 2025 года продолжительность цикла PISA увеличена до четырех лет.



Международная программа оценки учащихся (PISA) проводится с 2000 года под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Грузия впервые присоединилась к PISA в 2010 году. PISA оценивает готовность 15-летних подростков к вызовам взрослой жизни. Основными направлениями оценки являются чтение, математика и естественные науки», — говорится в информации Министерства образования.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





