Адвокат: новые кадры показывают, что конфликт начал не Элизбарашвили

08.09.2026 13:54





Адвокат бизнесмена и зоозащитника Тамаза Элизбарашвили Лексо Свимонишвили распространил видеозапись инцидента, произошедшего в ресторане «Схва», после которого в отношении его подзащитного было возбуждено уголовное дело.



По словам адвоката, эти кадры подтверждают, что инициатором противостояния был не Элизбарашвиши.







Адвокат сообщил изданию Netgazeti, что эти кадры были приобщены к материалам дела прокуратурой, однако ведомство не стало публиковать их в открытом доступе.



Как пояснил Свимонишвили, прокуратура обнародовала исключительно финальный эпизод конфликта, где запечатлен возвращающийся Тамаз Элизбарашвили. По мнению юриста, это было сделано для манипуляции общественным мнением — чтобы создать видимость, будто Элизбарашвили вел себя агрессивно и вернулся с целью расправы или угроз.



Адвокат отметил, что инцидент спровоцировали один из потерпевших — Шалва Кучашвили — и сопровождавшие его лица. По словам юриста, Кучашвили агрессивно обратился к Элизбарашвили и пригрозил, что если тот не извинится, с него «спросят» в другое время и в другом месте.



«Тамаз Элизбарашвили часто передвигается по городу вместе с супругой и малолетними детьми. Он не хотел, чтобы этот конфликт оставался в активной фазе и в будущем привел к каким-либо стычкам в присутствии детей. Именно поэтому он вернулся назад — чтобы исчерпать конфликт», — подчеркивает Лексо Свимонишвили.



Особое внимание адвокат обращает на эпизод видеозаписи, где видно, как Шалву Кучашвили, пытающегося прорваться в уборную к Элизбарашвили, удерживают и уводят его же друзья. По оценке Свимонишвили, это свидетельствует о том, что агрессию проявлял именно Кучашвили, и его спутники пытались его нейтрализовать.



«Если бы агрессивен был Тамаз Элизбарашвили, эти люди увели бы не [Кучашвили], а Тамаза Элизбарашвили. Но, по оценке его же друзей, увести нужно было именно [Кучашвили], поскольку агрессию проявлял он».



Кроме того, сторона защиты ответила на ранее прозвучавшие публичные комментарии и показания Шалвы Кучашвили, согласно которым тот обратился к Элизбарашвили лишь дважды (один раз с вопросом, а второй — чтобы показать скриншот). Лексо Свимонишвили заявляет, что представленные кадры опровергают эту версию:



«К сожалению, камеры не записывают звук, однако на видеозаписи отчетливо видно, что Шалва Кучашвили подходит к Тамазу Элизбарашвили четыре раза, и в руках у него нет никакого скриншота; он агрессивно надвигается на него, что замечают его же друзья и пытаются увести его оттуда», — пояснил адвокат.



Источник: SOVA

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