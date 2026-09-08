Прокуратура Грузии предъявила экс-министру обороны новое обвинение

08.09.2026 14:35





Прокуратура Грузии предъявила Джуаншеру Бурчуладзе (прим. ред. Экс-министр обороны) и Василу Мхеидзе новое обвинение, однако «с учётом степени их сотрудничества со следствием» заключает с обвиняемыми процессуальное соглашение.



Как говорится в распространённом прокуратурой заявлении, согласно ходатайствам, Джуаншер Бурчуладзе будет признан виновным по подпунктам «а» и «г» части 2-й и подпункту «е» части 3-й статьи 338 Уголовного кодекса Грузии, и ему будет назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, из которых 3 года он отбудет в пенитенциарном учреждении, а 2 года будут считаться условными с тем же испытательным сроком. Кроме того, ему будет назначен штраф в размере 1 млн лари. Что касается Васила Мхеидзе, он будет признан виновным по подпунктам «а» и «г» части 2-й и подпункту «е» части 3-й статьи 25, 338 УК и ему будет назначено наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы, из которых 1 год и 2 месяца он отбудет в пенитенциарном учреждении, а 3 года будут считаться условными с тем же испытательным сроком. Кроме того, ему будет назначен штраф в размере 100 тыс. лари.



«Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум лицам, в том числе бывшему министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе, по факту получения взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и пособничества в получении взятки.



Проведённым Службой государственной безопасности расследованием установлено, что в 2021–2024 годах Джуаншер Бурчуладзе занимал должность министра обороны Грузии и являлся лицом, занимающим государственно-политическую должность. В соответствии с законодательством, как министр он был подотчётен премьер-министру Грузии и, наряду с другими правами и обязанностями, координировал деятельность структурных подразделений министерства, осуществлял служебный надзор за решениями и деятельностью соответствующих должностных лиц министерства.



С конца 2022 года у Министерства обороны Грузии возникла необходимость в приобретении различного дорогостоящего медицинского оборудования и инвентаря, что должно было осуществляться посредством секретной закупки. С целью участия в указанных процедурах и получения незаконной финансовой выгоды, по договорённости с Джуаншером Бурчуладзе его родственник Васил Мхеидзе связался со знакомым бизнесменом, обладавшим соответствующим опытом, и предложил объявить закупку в такой форме, которая гарантированно обеспечила бы победу связанной с последним компании по желаемой цене, потребовав взамен передачи ему наличными 10% от общей стоимости контракта.



После того как связанное с Василом Мхеидзе лицо на первоначальном этапе воздержалось от преступного соглашения и потребовало дополнительных гарантий от высокопоставленных должностных лиц, тогдашний министр обороны Джуаншер Бурчуладзе как подотчётное лицо договорился с тогдашним премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили о том, что закупки для нужд Министерства обороны будут осуществляться в форме, которая обеспечит гарантированную победу связанных с вышеупомянутым предпринимателем компаний по желаемой цене, взамен чего они получат значительную незаконную финансовую выгоду.



Получив полное служебное покровительство Ираклия Гарибашвили, который, в свою очередь, потребовал передачи соответствующей материальной выгоды и подтвердил надёжность выбранного для подобных вопросов бизнесмена, по поручению Джуаншера Бурчуладзе тогдашний заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава и тогдашний глава Департамента закупок Владимир Гудаушаури посредством целенаправленных действий создали неконкурентную среду в процессе приобретения министерством различного медицинского оборудования и инвентаря для юридического лица публичного права «Военный госпиталь Министерства обороны Грузии имени Георгия Абрамишвили», в результате чего посредством заключения нереальных сделок была искусственно увеличена стоимость товаров и услуг, приобретаемых по договорам о секретных закупках. В результате в рамках трёх секретных закупок связанные с вышеупомянутыми лицами компании поставили Министерству обороны Грузии медицинское оборудование и другой инвентарь, реальная стоимость которых составляла 11 499 705 лари, за 18 484 960 лари.



Параллельно с вышеупомянутыми закупками, в обмен на соответствующие гарантии и покровительство бизнесмен, участвовавший в закупках, в несколько этапов передал Василу Мхеидзе наличными около 10% от общей стоимости контрактов — 1 900 000 лари, из которых последний оставил себе 400 000 лари в качестве личной выгоды, а оставшуюся сумму полностью передал Джуаншеру Бурчуладзе. Последний из полученных в качестве взятки 1 500 000 лари оставил себе 750 000 лари, а вторую половину — 750 000 лари — также в несколько этапов передал Ираклию Гарибашвили наличными в качестве взятки.



В результате вышеупомянутых действий государству был причинён имущественный ущерб в крупном размере — 6 985 255 лари, а публичный интерес был существенно нарушен.



Прокуратура предъявила Джуаншеру Бурчуладзе обвинение по подпунктам «а» и «г» части второй и подпункту «е» части третьей статьи 338 УК Грузии, а Василу Мхеидзе — по подпунктам «а» и «г» части второй и подпункту «е» части третьей статьи 25, 338 УК, что подразумевает получение лицом, занимающим государственно-политическую должность, взятки в особо крупном размере группой лиц и пособничество в получении взятки и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет.



Напомним общественности, что по этому же преступному эпизоду обвинение уже предъявлено бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Прокуратура Грузии, с учётом степени сотрудничества Джуаншера Бурчуладзе и Васила Мхеидзе со следствием, на заседании суда по вопросу их первого представления суду внесёт ходатайства о вынесении приговора без рассмотрения дела по существу, что подразумевает утверждение заключённого между сторонами процессуального соглашения. Согласно ходатайствам, Джуаншер Бурчуладзе будет признан виновным по подпунктам «а» и «г» части второй и подпункту «е» части третьей статьи 338 УК Грузии, и ему будет назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, из которых 3 года он отбудет в пенитенциарном учреждении, а 2 года будут считаться условными с тем же испытательным сроком. Кроме того, ему будет назначен штраф в размере 1 млн лари. Что касается Васила Мхеидзе, он будет признан виновным по подпунктам «а» и «г» части второй и подпункту «е» части третьей статьи 25, 338 УК и ему будет назначено наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы, из которых 1 год и 2 месяца он отбудет в пенитенциарном учреждении, а 3 года будут считаться условными с тем же испытательным сроком. Кроме того, ему будет назначен штраф в размере 100 тыс. лари.



Напомним общественности, что Джуаншер Бурчуладзе и Васил Мхеидзе уже осуждены по другому уголовному делу и им определены соответствующие наказания», — говорится в заявлении.





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