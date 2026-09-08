Кобахидзе: Впервые в истории валютные резервы составили 8.14 миллиардов долларов США

08.09.2026 19:16





Экономический рост дает нам возможность пополнять валютные резервы, и в прошлом месяце валютные резервы достигли рекордного показателя — впервые в истории превысили 8 млрд долларов США и составили 8,14 млрд долларов США, — заявил на сегодняшнем заседании правительствап ремьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, валютные резервы страны выросли на 56,4% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с предыдущим месяцем пополнились на 613 млн долларов США.



«Также улучшились показатели достаточности резервов, которые измеряет Международный валютный фонд и которые определяются в соответствии с методологией Международного валютного фонда. Мы превышаем порог достаточности в 100%, а показатель достаточности составляет 128,2%, что свидетельствует о том, что в этой сфере у нас очень хорошие показатели и политика. Менее чем за два года, по сравнению с октябрем 2024 года, объем резервов удвоился. В течение 2026 года, исходя из благоприятных условий на валютном рынке, Национальный банк пополняет резервы, и в январе–июле совокупные чистые покупки составили более 2,5 млрд долларов. Конечно, за это Национальному банку следует выразить особую благодарность», — отметил премьер.



По его словам, также были предприняты важные шаги в направлении диверсификации резервов.



«В этом отношении стратегическое решение Национальный банк принял в 2024 году, когда осуществил первую инвестицию в золото. С тех пор цена на золото значительно выросла на международных рынках, соответственно, за счет этого увеличился объем наших общих резервов. В целом и в текущем году Национальный банк приобрел монетарное золото на сумму 100 млн долларов США. Доля золота в наших общих резервах составляет более 14%. Еще раз благодарю Национальный банк за эффективную работу», — отметил Ираклий Кобахидзе.





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