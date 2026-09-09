В Тбилиси состоялась межведомственная встреча представителей железнодорожной отрасли

09.09.2026 12:51





При поддержке Грузинской железной дороги в Тбилиси состоялась межведомственная встреча, посвящённая вопросам упрощения процедур пересечения границы при осуществлении международных железнодорожных перевозок.



В мероприятии приняли участие более 80 представителей 18 государств — членов ЕЭСК ООН (UN ESCAP) и ОСЖД (OSJD), в том числе представители государственных ведомств, железнодорожных компаний и соответствующих организаций. Встреча состоялась под эгидой Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЕЭСК ООН).



По информации Грузинской железной дороги, участники обсудили вопросы имплементации международных правовых документов, действующих в железнодорожной сфере, внедрения новых технологий и укрепления сотрудничества между государственными регулирующими органами и железнодорожными компаниями.



Особое внимание было уделено электронному обмену данными между участниками международных железнодорожных перевозок и дальнейшей цифровизации таких перевозок, повышению эффективности таможенного и пограничного контроля, а также упрощению соответствующих процедур.



Члены делегаций обменялись опытом в сфере осуществления таможенных процедур при международных железнодорожных перевозках и обсудили возможности внедрения и использования новых технологий в процессах таможенного и пограничного контроля.







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