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Состоялась встреча министров образования Грузии и Украины


09.09.2026   13:26


Министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Микaнадзе провёл двустороннюю встречу с министром образования и науки Украины Андреем Бутенко.

По информации Министерства образования, стороны обсудили возможности развития сотрудничества между Грузией и Украиной в сфере образования.

Гиви Миканадзе ознакомил украинского коллегу с запланированными и уже реализованными инициативами в рамках реформы образования в Грузии.

Стороны акцентировали внимание на роли международного сотрудничества в процессе развития систем образования, результатах исследования PISA и важности обмена передовым опытом.

В ходе встречи также обсуждались углубление партнёрства между Грузией и Украиной в научно-исследовательской сфере и заключение нового соглашения в этом направлении.

Андрий Бутенко поблагодарил Гиви Миканадзе за поддержку Украины и организацию экзаменов, предназначенных для зачисления учащихся в украинские университеты.

В завершение встречи министры выразили готовность укреплять сотрудничество в сфере образования и реализовывать совместные образовательные проекты.


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