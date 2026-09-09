Состоялась встреча министров образования Грузии и Украины

09.09.2026 13:26





Министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Микaнадзе провёл двустороннюю встречу с министром образования и науки Украины Андреем Бутенко.



По информации Министерства образования, стороны обсудили возможности развития сотрудничества между Грузией и Украиной в сфере образования.



Гиви Миканадзе ознакомил украинского коллегу с запланированными и уже реализованными инициативами в рамках реформы образования в Грузии.



Стороны акцентировали внимание на роли международного сотрудничества в процессе развития систем образования, результатах исследования PISA и важности обмена передовым опытом.



В ходе встречи также обсуждались углубление партнёрства между Грузией и Украиной в научно-исследовательской сфере и заключение нового соглашения в этом направлении.



Андрий Бутенко поблагодарил Гиви Миканадзе за поддержку Украины и организацию экзаменов, предназначенных для зачисления учащихся в украинские университеты.



В завершение встречи министры выразили готовность укреплять сотрудничество в сфере образования и реализовывать совместные образовательные проекты.





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