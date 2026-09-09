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Состоялась встреча министров образования Грузии и Украины
09.09.2026 13:26
Министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Микaнадзе провёл двустороннюю встречу с министром образования и науки Украины Андреем Бутенко.
По информации Министерства образования, стороны обсудили возможности развития сотрудничества между Грузией и Украиной в сфере образования.
Гиви Миканадзе ознакомил украинского коллегу с запланированными и уже реализованными инициативами в рамках реформы образования в Грузии.
Стороны акцентировали внимание на роли международного сотрудничества в процессе развития систем образования, результатах исследования PISA и важности обмена передовым опытом.
В ходе встречи также обсуждались углубление партнёрства между Грузией и Украиной в научно-исследовательской сфере и заключение нового соглашения в этом направлении.
Андрий Бутенко поблагодарил Гиви Миканадзе за поддержку Украины и организацию экзаменов, предназначенных для зачисления учащихся в украинские университеты.
В завершение встречи министры выразили готовность укреплять сотрудничество в сфере образования и реализовывать совместные образовательные проекты.
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