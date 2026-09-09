Папуашвили: У нас нет проблем с Евросоюзом, у нас проблемы с Брюсселем

09.09.2026 12:57





«Брюссель действует против интересов Евросоюза. У нас нет проблем с Европой, с Евросоюзом, у нас проблема с Брюсселем, который действует против интересов Евросоюза», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, Грузии нужен сильный и справедливый Евросоюз, которому мешает нынешняя европейская бюрократия.



«Результаты выборов, которые мы наблюдаем в последнее время, — что было референдумом в Исландии, если не подтверждением того, о чём мы говорим? Исландия всесторонне связана с Европейским союзом, фактически им не хватает одного формального шага, чтобы называться членом ЕС, а в остальном они связаны со всех сторон. Представляете, при такой степени интеграции они испугались не то что членства — референдум касался возобновления переговоров, они испугались даже возобновления переговоров, потому что поняли, что могут возникнуть определённые риски.



Сегодня оппозиция говорит, будто у Европейского союза жёсткие правила в сфере рыболовства и исландцы пожертвовали европейским будущим ради рыболовства. Европейский союз предлагал Исландии установить для неё специальные исключения из правил, заключить отдельное соглашение по рыболовству, которое учитывало бы интересы Исландии. Именно это и является главным: Брюссель дал такое обещание, но Исландия не поверила этому обещанию. Брюссель потерял доверие в глазах всех, в том числе грузинского народа», — отметил Папуашвили.



По его словам, целью Грузии как европейской страны и страны-кандидата в ЕС является изменение политики Брюсселя.



«Мы пытаемся добиться того, чтобы Брюссель изменил свой курс. Нынешний состав брюссельской бюрократии, конечно, действует против интересов Европейского союза. Администрация США уже давно говорит именно об этом. Наша цель как европейской страны и страны-кандидата в ЕС, в том числе, заключается в том, чтобы политика Брюсселя изменилась. Если они хотят, чтобы мы были членом Европейского союза, они должны изменить свою политику. Иначе это невозможно.



Мы не можем быть членом Европейского союза с такой политикой, у которого внешняя политика находится в беспорядке и которого больше никто не уважает на международной арене. Государственный секретарь США даже не встречается с Кайей Каллас — госсекретарь США ни разу не встречался с министром иностранных дел Европейского союза. Разве это не говорит обо всём? Поэтому мы хотим сильный и справедливый Европейский союз, которому мешает нынешняя европейская бюрократия», — заявил Шалва Папуашвили.







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