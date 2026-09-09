Прямые иностранные инвестиции в Грузии снизились на 22% в I полугодии 2026 года

09.09.2026 16:03





В первом полугодии 2026 года объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в Грузии снизился. Согласно предварительной оценке Грузстат, за первые шесть месяцев года в различные отрасли экономики страны было инвестировано около $750 млн, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.



Крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций стал Китай. За первые шесть месяцев 2026 года китайские инвестиции составили $236 млн, тогда как годом ранее за тот же период показатель не превышал $29 млн.



Второе место заняла Великобритания с объемом инвестиций в $176 млн. При этом следует учитывать, что материнские компании двух крупнейших банков Грузии и одного крупного инвестиционного холдинга юридически зарегистрированы в Великобритании. Поэтому их операции Грузстат учитывает в статистике прямых иностранных инвестиций Великобритании.



Значительно выросли и инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов. В первом полугодии они увеличились на 366% и достигли $51,6 млн, тогда как за аналогичный период 2025 года объем инвестиций из ОАЭ составлял около $11 млн.



BM.GE запросил у Грузстат информацию о компаниях, которые получили наиболее значительные объемы прямых иностранных инвестиций в первой половине 2026 года. В список вошли компании, работающие в финансовом, перерабатывающем, девелоперском и энергетическом секторах, а также в сфере телекоммуникаций и инфраструктуры.

ТОП-20 компаний



Список компаний, получивших наиболее значительные прямые иностранные инвестиции в первом полугодии 2026 года, выглядит следующим образом. Компании не расположены в порядке объема полученных инвестиций:



• АО Telasi;

• IDS Borjomi Georgia, грузинский филиал IDS Borjomi Beverages Company;

• ООО Alma;

• ООО Magticom;

• ООО Black Sea Terminal;

• ООО Tbilisi Energy;

• АО Sakorggaz;

• ООО GeoSteel;

• АО Lomisi;

• ООО Georgian Cement;

• ООО Toyota Caucasus;

• ООО Adjara Textile;

• ООО Pasha Development Georgia;

• ООО Silk Road Group Holding;

• ООО IG Development Georgia;

• АО BGO Group;

• ООО Voltare's Power Projects;

• АО Tenmar Capital;

• грузинский филиал SOCAR Midstream Operations;

• ООО G Realty Time Live.





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