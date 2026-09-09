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Прямые иностранные инвестиции в Грузии снизились на 22% в I полугодии 2026 года
09.09.2026 16:03
В первом полугодии 2026 года объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в Грузии снизился. Согласно предварительной оценке Грузстат, за первые шесть месяцев года в различные отрасли экономики страны было инвестировано около $750 млн, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций стал Китай. За первые шесть месяцев 2026 года китайские инвестиции составили $236 млн, тогда как годом ранее за тот же период показатель не превышал $29 млн.
Второе место заняла Великобритания с объемом инвестиций в $176 млн. При этом следует учитывать, что материнские компании двух крупнейших банков Грузии и одного крупного инвестиционного холдинга юридически зарегистрированы в Великобритании. Поэтому их операции Грузстат учитывает в статистике прямых иностранных инвестиций Великобритании.
Значительно выросли и инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов. В первом полугодии они увеличились на 366% и достигли $51,6 млн, тогда как за аналогичный период 2025 года объем инвестиций из ОАЭ составлял около $11 млн.
BM.GE запросил у Грузстат информацию о компаниях, которые получили наиболее значительные объемы прямых иностранных инвестиций в первой половине 2026 года. В список вошли компании, работающие в финансовом, перерабатывающем, девелоперском и энергетическом секторах, а также в сфере телекоммуникаций и инфраструктуры.
ТОП-20 компаний
Список компаний, получивших наиболее значительные прямые иностранные инвестиции в первом полугодии 2026 года, выглядит следующим образом. Компании не расположены в порядке объема полученных инвестиций:
• АО Telasi;
• IDS Borjomi Georgia, грузинский филиал IDS Borjomi Beverages Company;
• ООО Alma;
• ООО Magticom;
• ООО Black Sea Terminal;
• ООО Tbilisi Energy;
• АО Sakorggaz;
• ООО GeoSteel;
• АО Lomisi;
• ООО Georgian Cement;
• ООО Toyota Caucasus;
• ООО Adjara Textile;
• ООО Pasha Development Georgia;
• ООО Silk Road Group Holding;
• ООО IG Development Georgia;
• АО BGO Group;
• ООО Voltare's Power Projects;
• АО Tenmar Capital;
• грузинский филиал SOCAR Midstream Operations;
• ООО G Realty Time Live.
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