В Батуми государство зарегистрировало 82 гектара моря как отдельный земельный участок

09.09.2026 22:54





В районе Гонио, рядом с территорией бывшего военного полигона, власти Грузии зарегистрировали 822 638 кв. метров акватории Чёрного моря как отдельный кадастровый участок несельскохозяйственного назначения.



Участок находится в государственной собственности. Заявление на его регистрацию Национальное агентство государственного имущества подало 6 августа 2026 года.



Рядом расположены 258,8 гектара территории бывшего военного полигона и прилегающих земель, которые переданы компании Eagle Hills Georgia в узуфрукт. Именно здесь власти ранее анонсировали крупный арабский инвестиционный проект.



По данным «Батумелеби», регистрация морской территории, вероятно, связана с этим проектом: на эскизах Eagle Hills в этой части побережья предусмотрены пристань и вход для яхт.



При этом в опубликованной стратегической экологической оценке генплана Батуми подробного анализа влияния проекта на развитие города и окружающую среду пока нет. Публичное обсуждение проекта также ещё не назначено.

Аналогичный проект Eagle Hills готовится и в Тбилиси — в районе Крцаниси.





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