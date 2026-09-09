В Пшав-Хевсурети заметили крайне редкого зверя

09.09.2026 22:47





В Пшав-Хевсурети замечен бурый медведь, который выглядит почти белым. Для Кавказа такой окрас настолько необычен, что животное легко принять за совсем другой вид.



Это не полярный медведь и не отдельный вид. Перед нами, судя по всему, редкая цветовая вариация обычного бурого медведя. У этих животных шерсть может быть очень разной — от почти кремовой и золотистой до рыжей, тёмно-бурой и практически чёрной. Поэтому слово «белый» в данном случае скорее описывает внешний вид, чем научную классификацию.



И всё же увидеть настолько светлого медведя — действительно необычное событие.



Для самого Пшав-Хевсурети это особенно символично. Здесь сохранились огромные горные территории, где человек всё ещё не контролирует каждый метр природы. В таких местах бурые медведи продолжают жить в относительно диких условиях, а встречи с ними остаются редкостью. Медведь предпочитает держаться подальше от людей — и именно поэтому подобные фотографии становятся настоящей удачей.



Насколько редки именно светлые особи? Отдельной статистики по «белым» или светлоокрашенным бурым медведям не существует. Учёные считают животных как представителей вида, исследуют их генетику и численность, но специального реестра по оттенкам шерсти нет. Поэтому назвать точное количество таких медведей в стране сегодня невозможно.



Причём это не тот случай, когда можно просто сказать: «их осталось несколько десятков». Таких данных нет даже в современных исследованиях. Поэтому фотография из Пшав-Хевсурети может оказаться особенно ценной — если подобное животное удастся снова обнаружить и идентифицировать, специалисты смогут понять, является ли необычный окрас единичной особенностью или подобные медведи встречаются в регионе чаще, чем принято считать.



Самиз бурых медведь в стране по существующим оценкам примерно о 1,5–2 тысячах животных, однако эта цифра пока остаётся приблизительной.



Бурые медведи сохранились прежде всего в горных районах Большого и Малого Кавказа — в том числе в Хевсурети, Тушети, Боржоми, Лагодехи и других природных территориях. В прошлом ареал был значительно шире, но давление человека привело к исчезновению медведя из некоторых равнинных и южных районов.



И вот почему один почти белый медведь заслуживает внимания гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.



Это не новый вид и не «кавказский полярный медведь». Это редкая особенность животного, которое уже само по себе находится под охраной.

Бурый медведь внесён в Красный список Грузии и находится под государственной охраной. Главные угрозы — сокращение и раздробление мест обитания, браконьерство.



Именно поэтому фотография из Пшав-Хевсурети интересна не только своей необычностью. Перед нами редкая внешняя особенность животного, о которой в Грузии практически нет отдельной статистики. Никто не может сегодня точно сказать, сколько таких светлых бурых медведей живёт в стране — возможно, этот экземпляр действительно единичный, а возможно, подобный окрас просто настолько редко попадает в объективы, что мы почти ничего о нём не знаем.



Горы Хевсурети до сих пор сохраняют участки настоящей дикой природы, где даже крупное животное может годами оставаться практически незамеченным человеком. Поэтому один снимок ещё не позволяет говорить о целой популяции, но вполне может стать первым свидетельством того, что необычно светлые медведи встречаются здесь не случайно.



Пока же у этого медведя нет официального статуса «отдельной разновидности» — и называть его настоящим белым медведем было бы неправильно. Но от этого он не становится менее редким и впечатляющим. Возможно, в горах Пшав-Хевсурети сейчас живёт один из самых необычно окрашенных бурых медведей страны — и мы просто пока не знаем, единственный ли он.





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