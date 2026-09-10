В Кахетии начался сбор винограда

10.09.2026 10:40





Сбор урожая винограда в Кахетии традиционно начался с муниципалитета Дедоплисцкаро. По информации Национального агентства вина, на данный момент по всей Кахетии переработано до 2,7 тыс. тонн винограда.



По их информации, сбор урожая в муниципалитетах Кахетии поэтапно продолжается в зависимости от степени зрелости винограда и его соответствия установленным кондициям.



Как поясняют в Национальном агентстве вина, на данном этапе в координационном штабе по сбору урожая зарегистрировано 230 винодельческих компаний.



«Прогнозируемый показатель урожая этого года составляет около 320 тыс. тонн. В целях организованного проведения сбора урожая и полной реализации урожая, по решению правительства Грузии, в случае избытка урожая всем виноградарям будет предоставлена возможность сдать виноград. С этой целью ООО «Компания по управлению урожаем» будет принимать виноград, собранный в Кахетии, у физических лиц в соответствии с установленными условиями.



Цена на кондиционный и неповрежденный Саперави с сахаристостью не менее 21% составит 1,50 лари. В случае некондиционного Саперави с сахаристостью от 17% до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена на Саперави с сахаристостью менее 17% и/или поврежденный Саперави составит 0,30 лари.



В случае другого винограда, выращенного из разрешенных Законом Грузии «О лозе и вине» сортов винограда, цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари. При сахаристости от 17% до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% — 0,30 лари.



В координационном штабе по сбору урожая осуществляется координация процесса сдачи винограда. Информацию, связанную со сбором урожая, можно получить по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18», — говорится в информации.





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