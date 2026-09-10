Глава СГБ Грузии встретился с азербайджанским коллегой в ходе визита в Китай

10.09.2026 11:07





В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику глава Службы государственной безопасности Грузии Гека Геладзе провёл встречу с главой Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Али Нагиевым.



Стороны обсудили современные вызовы международной безопасности и ситуацию в регионе на фоне растущих глобальных угроз.



Руководители служб безопасности двух стран подчеркнули существующее стратегическое партнёрство между Грузией и Азербайджаном и вновь выразили готовность углублять сотрудничество между соответствующими ведомствами.



Встреча Геки Геладзе и Али Нагиева состоялась в рамках проходящего в Китае Форума сотрудничества в сфере глобальной общественной безопасности, который проходит в городе Ляньюньган.







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