|
|
|
На 83-м Венецианском международном кинофестивале состоялась мировая премьера фильма Левана Когуашвили «Гурия»
10.09.2026 11:10
На 83-м Венецианском международном кинофестивале состоялась мировая премьера фильма Левана Когуашвили «Гурия».
Фильм представлен в секции фестиваля Venice Spotlight.
На премьеру «Гурии» пришли гости Венецианского кинофестиваля, представители киноиндустрии и официальные лица.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна