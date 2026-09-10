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На 83-м Венецианском международном кинофестивале состоялась мировая премьера фильма Левана Когуашвили «Гурия»


10.09.2026   11:10


На 83-м Венецианском международном кинофестивале состоялась мировая премьера фильма Левана Когуашвили «Гурия».

Фильм представлен в секции фестиваля Venice Spotlight.

На премьеру «Гурии» пришли гости Венецианского кинофестиваля, представители киноиндустрии и официальные лица.


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