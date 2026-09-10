Миканадзе встретился с министром науки, образования и молодежи Хорватии

10.09.2026 10:58









Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе провел встречу с министром науки, образования и молодежи Республики Хорватия Радованом Фуксом.



По сообщению Минобразования, стороны обсудили возможности углубления партнерства между двумя странами в области образования, науки и молодежи, а также приоритеты будущего сотрудничества.



Гиви Миканадзе ознакомил своего хорватского коллегу с проводимыми в грузинской системе образования масштабными реформами и предоставил информацию о запланированных инициативах.



Стороны подтвердили готовность к активному сотрудничеству и содействию реализации совместных образовательных проектов.



Встреча состоялась в столице Словакии Братиславе в рамках региональной презентации результатов PISA 2025 для Центральной и Восточной Европы, Северной Европы и Центральной Азии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





