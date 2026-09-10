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Миканадзе встретился с министром науки, образования и молодежи Хорватии


10.09.2026   10:58




Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе провел встречу с министром науки, образования и молодежи Республики Хорватия Радованом Фуксом.

По сообщению Минобразования, стороны обсудили возможности углубления партнерства между двумя странами в области образования, науки и молодежи, а также приоритеты будущего сотрудничества.

Гиви Миканадзе ознакомил своего хорватского коллегу с проводимыми в грузинской системе образования масштабными реформами и предоставил информацию о запланированных инициативах.

Стороны подтвердили готовность к активному сотрудничеству и содействию реализации совместных образовательных проектов.

Встреча состоялась в столице Словакии Братиславе в рамках региональной презентации результатов PISA 2025 для Центральной и Восточной Европы, Северной Европы и Центральной Азии.


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