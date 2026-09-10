Агентство гражданской авиации о рейсах поданкционных авиакомпаний Ирана в Грузию

10.09.2026 13:57





Поскольку расширенный санкционный список, озвученный Государственным департаментом США, включает авиакомпании, которые на сегодняшний день осуществляют воздушное сообщение между Грузией и Ираном, грузинская сторона, как и в других случаях, и сейчас будет действовать при полном соблюдении международного санкционного режима, — говорится в информации, распространенной Агентством гражданской авиации.



По информации агентства, Грузия учитывает санкционные механизмы, введенные Европейским союзом и США.



«Грузия активно соблюдает и обеспечивает выполнение санкций, введенных нашими международными партнерами. Это касается и авиационного сектора.



В процессе допуска иностранных авиакомпаний на авиационный рынок Грузия руководствуется национальным законодательством, стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также двусторонними и многосторонними международными соглашениями.



Грузия учитывает санкционные механизмы, введенные Европейским союзом и США.



При этом в целях обеспечения безопасности пассажиров, местного авиационного рынка и инфраструктуры Агентство гражданской авиации Грузии уже много лет в качестве дополнительного механизма мониторинга руководствуется санкционным списком Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list — „SDN List“), а также всеми другими санкционными списками, администрируемыми OFAC. Соответственно, в рамках указанного механизма Грузия и ранее ограничивала деятельность нескольких авиакомпаний.



Грузия и в дальнейшем будет тщательно обеспечивать соблюдение международных требований и продолжит руководствоваться указанными механизмами. Соответственно, поскольку расширенный санкционный список, озвученный Государственным департаментом США, включает авиакомпании, которые на сегодняшний день осуществляют воздушное сообщение между Грузией и Ираном, грузинская сторона, как и в других случаях, и сейчас будет действовать при полном соблюдении международного санкционного режима», — говорится в информации.





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