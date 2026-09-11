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За полгода Россия инвестировала в Грузию $37,2 млн - в основном, в недвижимость
11.09.2026 20:57
За полгода Россия инвестировала в Грузию $37,2 млн — почти 72% ушло в недвижимость
За первые шесть месяцев 2026 года объём прямых иностранных инвестиций из России в Грузию составил $37,2 млн.
По данным Сакстат, основная часть российских инвестиций пришлась на недвижимость — $26,7 млн, или 71,8% от общего объёма.
В тройку крупнейших направлений также вошли:
• строительство — $4,8 млн
• обрабатывающая промышленность — $3,5 млн
В остальных секторах объём инвестиций из России не превышал $1 млн:
• оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов — $907 тыс.
• сельское, лесное и рыбное хозяйство — $777 тыс.
• профессиональная, научная и техническая деятельность — $684 тыс.
• искусство, развлечения и отдых — $411 тыс.
• административные и вспомогательные услуги — $300 тыс.
• транспорт и складирование — $289 тыс.
• образование — $261 тыс.
• остальные сферы — $1,3 млн
Среди компаний, в которые поступали крупные российские прямые инвестиции, Сакстат называет Thompson & French, Samsung Electronics Caucasus Company, Eco Resource Nattech, Legero, Delivery Technologies Georgia, Khedi, Alliance Privilege, Gen, Agrosector и Kalevala.
При этом список не является рейтингом по объёму инвестиций.
Всего за первые шесть месяцев 2026 года в Грузию поступило около $750 млн прямых иностранных инвестиций, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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