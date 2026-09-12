Власти Грузии утверждают, что «социальная корзина» подешевела на 18% благодаря eKalata

12.09.2026 21:21





Правительственный портал мониторинга цен eKalata.gov.ge показывает реальные результаты в борьбе за удешевление продуктов и стимулирование рыночной конкуренции. Об этом заявил председатель Агентства по конкуренции и защите прав потребителей Грузии (GCCA) Ираклий Леквинадзе, выступая в парламенте 11 сентября.



По его словам, с момента запуска платформы минимальная стоимость корзины из 13 базовых продуктов питания снизилась почти на 18%.



«Мы в онлайн-режиме следим за динамикой цен и конкуренцией между сетями. Лидеры рынка регулярно сменяют друг друга. К примеру, стоимость корзины из 13 конкретных продуктов, которая на момент запуска платформы составляла 45 лари, сегодня снизилась до 37 лари. Это подтверждает, что на рынке существует реальная конкуренция по ценам», — цитирует Леквинадзе агентство bm.ge.



Он также подчеркнул, что алгоритмы портала способны рассчитывать ежемесячную экономию для каждой семьи, а в масштабах страны проект может сберечь гражданам «десятки миллионов лари в год». Карта магазинов, приложения и информационная кампания



Чтобы сделать сервис еще удобнее, на eKalata.gov.ge добавили карту с интерактивной геолокацией: составив виртуальную корзину, пользователь может сразу найти ближайший супермаркет с наименьшим ценником. Кроме того, в ближайшие дни выдут приложения для iOS и Android.



Разработчики рассчитывают, что новшества поднимут просевший интерес граждан. Если в первые дни после июньского запуска сайт посещали 15-20 тысяч человек ежедневно, то сейчас посещаемость упала до 2 500-3 500 визитов в сутки. В GCCA признают эту цифру низкой и обещают запустить крупную рекламную кампанию после полноценного релиза мобильных версий.



Платформу eKalata.gov.ge запустили 24 июня по инициативе премьер-министра Ираклия Кобахидзе после расследования парламентской комиссии по ценообразованию. Изначально на ней отслеживали скидки на 13 категорий продуктов питания в 12 крупнейших торговых сетях, а позже добавили 10 категорий непродовольственных товаров первой необходимости (гигиена и бытовая химия).



Несмотря на позитивную статистику властей, часть экономистов и оппозиция продолжают относиться к проекту с осторожностью, указывая, что портал является скорее агрегатором стандартных маркетинговых акций ритейлеров, а не механизмом влияния на ценообразование.





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