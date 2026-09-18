Экономика Грузии во II квартале выросла на 6,9%

18.09.2026 17:04





Экономика Грузии во втором квартале 2026 года выросла на 6,9% в годовом выражении, а объем ВВП в текущих ценах составил 28,1 млрд лари. Такие данные приводит Национальная служба статистика («Сакстат»).



Наибольший темп роста — 29,1% — фиксировался в секторе «деятельность домашних хозяйств как работодателей». Однако из учитываемых секторов он является самым маленьким: его объем во втором квартале составил около 22 млн лари, или всего 0,08% ВВП. Поэтому столь высокий процент практически не повлиял на общий показатель экономического роста.



На втором месте по темпам роста оказался транспорт и складирование — 19,8%. Объем этого сектора составил 1,57 млрд лари.



Третьим стал сектор искусства, развлечений и отдыха, включающий в том числе индустрию азартных игр. Его рост составил 17,4%, а объем — 1,09 млрд лари.



Более чем на 15% вырос сектор информации и коммуникации — на 16,6%, до 1,89 млрд лари. Здравоохранение и социальные услуги выросли на 15%, до 1,01 млрд лари.



Рост также зафиксирован в сфере водоснабжения, канализации и управления отходами — на 12,7%, в профессиональной, научной и технической деятельности — на 9,2%, в финансовом и страховом секторе — на 8,5%, в торговле — на 8%, а также в гостинично-ресторанном секторе — на 7,9%.



Обрабатывающая промышленность выросла на 7,3%, электроэнергетика, газо- и теплоснабжение — также на 7,3%. Государственное управление и оборона выросли на 6,2%, операции с недвижимостью — на 4,9%, горнодобывающая промышленность — на 4,6%.



Практически без изменений осталась административная и вспомогательная деятельность — рост составил всего 0,2%. В образовании показатель не изменился.



При этом сразу три сектора завершили второй квартал со снижением.

Строительство сократилось на 4,8%, сельское, лесное и рыбное хозяйство — на 3,5%, другие виды услуг — на 2,2%.



В абсолютном выражении крупнейшими секторами экономики во втором квартале были торговля — 3,71 млрд лари, обрабатывающая промышленность — 2,22 млрд, операции с недвижимостью — 2,26 млрд, информация и коммуникация — 1,89 млрд, а также государственное управление и оборона — 1,62 млрд лари.



Расчет ВВП по производственному методу включает 20 видов экономической деятельности. Данные «Сакстата» за второй квартал являются предварительными.





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