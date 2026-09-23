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Компания Беры Иванишвили приобрела многофункциональный центр «Radio City»


23.09.2026   18:42


Многофункциональный центр «Radio City», расположенный на улице Байрамашвили в районе Мухиани в Тбилиси, был приобретён компанией Бера Иванишвили. Соответствующее изменение было сегодня отражено в реестре предприятий, согласно которому компания «Industrial City», принадлежавшая «Adjara Group Asset Management Company» бизнесмена Темура Угулавы, продала объект компании «Radio City», ООО, учрежденной 6 августа 2026 года.

Согласно выписке из реестра предприятий, директором ООО «Radio City» является Иване Кведелидзе, а владельцем 100 % акций — Бера Иванишвили.

Согласно реестру недвижимости, общая площадь объекта составляет 24 485 квадратных метров и включает в себя несколько многофункциональных зданий и открытых площадок.

Согласно данным реестра, на объект наложена ипотека TBC Bank, и новый владелец участка должен погасить банковский кредит.


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