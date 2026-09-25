За безбилетный проезд бюджет получил уже 2,3 млн лари

25.09.2026 20:58





Городской транспорт постепенно превращается не только в социальную услугу, но и в заметный источник бюджетных поступлений. За первые восемь месяцев 2026 года штрафы за безбилетный проезд принесли в казну 2,33 млн лари — это на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



По данным Министерства финансов, с января по август 2026 года в бюджет поступило 2 331 785 лари штрафов за проезд без билета. Годом ранее за тот же период сумма составляла 1 448 823 лари.



В Тбилиси базовый штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 20 лари. Если человек не оплачивает его в течение 30 дней, сумма увеличивается еще на 40 лари за счет пени.



И это не единичный рост. Общий объем средств, поступивших в бюджет от санкций, пеней и штрафов, за восемь месяцев 2026 года достиг 404,83 млн лари. Для сравнения: за январь–август 2025 года показатель составлял 272,51 млн лари.



То есть за год бюджетные поступления по этой категории выросли примерно на 132,3 млн лари. История с безбилетным проездом на этом фоне выглядит небольшой, но показательной: увеличение сборов означает либо более активный контроль, либо рост количества оформленных нарушений, либо сочетание обоих факторов.



Для пассажира финансовая нагрузка при нарушении может существенно увеличиться: 20-ларовый штраф при неоплате в течение 30 дней фактически превращается в обязательство на 60 лари. Для бюджета же даже относительно небольшие платежи, если они взимаются регулярно и в больших объемах, формируют уже заметный источник поступлений.



При этом сами бюджетные данные не позволяют однозначно определить причину роста. Увеличение сборов может быть связано как с расширением контроля и ростом числа зафиксированных нарушений, так и с изменением поведения пассажиров или взысканием ранее начисленных штрафов и пеней. Поэтому показатель в 2,33 млн лари важен не только как сумма поступлений: он отражает масштаб применения административных санкций и требует сопоставления с количеством проверок, оформленных нарушений и фактически оплаченных штрафов.





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