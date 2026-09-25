В Гонио построят новый парк с мини-стадионом

25.09.2026 20:52





В районе крепости Гонио, со стороны моря, готовится масштабное благоустройство территории. Мэрия Батуми объявила тендер на 8,66 млн лари — деньги пойдут на создание нового общественного пространства в районе Афсаросского шоссе, III переулка.



Проект охватывает территорию возле домов №1, №2, №4, №8–10, №14 и №20. Здесь планируют не просто привести в порядок существующий участок, а фактически сформировать новую рекреационную зону.



В проекте предусмотрены озеленение, современное освещение, детские аттракционы и тренажёры, а также мини-стадион. Одновременно обновят существующую инфраструктуру — бордюры, плиточное покрытие, спортивные элементы и опоры освещения.



Отдельное значение имеет и расположение проекта — рядом с крепостью Гонио, одной из главных туристических достопримечательностей района. Если территорию действительно приведут в порядок, эта часть Гонио станет более удобной для прогулок и отдыха. Фактически рядом с историческим объектом появится современное общественное пространство, которым смогут пользоваться и местные жители, и туристы.



Заявки на участие в тендере будут принимать с 8 по 13 октября 2026 года. После заключения договора подрядчик должен завершить работы до 11 декабря 2027 года.



Для Гонио это особенно заметный инфраструктурный проект: район быстро меняется, растёт количество жилой и туристической застройки, а вместе с этим увеличивается потребность в нормальных общественных пространствах.



Если проект реализуют по плану, у жителей и отдыхающих появится место, где можно будет одновременно гулять, заниматься спортом и проводить время с детьми — без необходимости ехать в центральную часть Батуми.





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