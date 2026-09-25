Береговая охрана Грузии приняла участие в международных военно-морских учениях Phoenix Express 2026 в Тунисе

25.09.2026 20:59





Представители Береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии приняли участие в многонациональных морских учениях Phoenix Express 2026, которые прошли в Тунисе.



Учения были организованы Военно-морскими силами США в Европе и Африке и были направлены на укрепление сотрудничества, обмена информацией и оперативной координации между странами в сфере морской безопасности.



Грузинские военнослужащие участвовали в учениях в качестве инструкторов — в том числе по направлениям абордажа и работы многонационального учебного центра.



Морская часть учений включала обмен данными между флотами разных стран, контроль морского пространства, обнаружение и досмотр подозрительных судов, процедуры высадки на борт, обыска и установления контроля над судном, а также поисково-спасательные операции.



Кроме того, отрабатывались действия по обезвреживанию взрывных устройств и защите от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.



Учения продолжались 12 дней и проходили при участии представителей военно-морских сил стран Северной Африки, Европы, Турции и США.





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