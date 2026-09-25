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В Гонио приостановили работу узбекского ресторана из-за серьёзных нарушений


25.09.2026   23:18


Инспекторы Аджарского департамента Национального агентства продовольствия провели внеплановую проверку узбекского ресторана в Гонио, 4-й переулок Андриа Пирвелцодебули, №4.

В ходе проверки были выявлены критические нарушения, в том числе несоблюдение санитарно-гигиенических норм и проблемы с инфраструктурой заведения.

Кроме того, ресторан нарушал правила предоставления потребителям информации о продуктах, а сам предприниматель, по данным агентства, работал без регистрации в Реестре экономической деятельности.

За выявленные нарушения ресторан оштрафовали, а его производственную деятельность приостановили.

Национальное агентство продовольствия заявляет, что проверки заведений общественного питания продолжаются ежедневно.


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